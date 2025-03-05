شكرا لقرائتكم خبر عن توترات فى جنوب السودان.. اعتقال نائب رئيس هيئة الأركان ومحاصرة رياك مشار والان مع تفاصيل الخبر

سادت حالة من التوترات الشديدة، في عاصمة جنوب السودان، جوبا، على خلفية اعتقال نائب رئيس هيئة الأركان الفريق جابرييل دوب التابع لجناح رياك مشار المعارض، في وقت تحاصر فيه القوات الأمنية، مقر إقامة نائب الرئيس سلفا كير، رياك مشار.

ومن جهتها أعلنت الحركة الشعبية بقيادة رياك مشار، أن الإجراء الذي قام به رئيس هيئة أركان الجيش الفريق أول بول نانق، باحتجاز نائب رئيس هيئة الأركان الفريق جابرييل دوب لام، يعدّ انتهاكاً لاتفاقية السلام المنشطة، ووصفه الاحتجاز بأنه غير قانونى.

وقالت الحركة في بيان رسمي، إن رئيس هيئة أركان الجيش هو الذي اعتقل نائبه ويعد هذا الاحتجاز غير قانوني، وفقا لموقع النيلين.

وعبّر البيان عن قلق الشريك الرئيسي في الحكومة الانتقالية بشأن الانتشار الكثيف لقوات الجيش حول مقر إقامة رئيس الحركة والنائب الأول لرئيس الجمهورية الدكتور رياك مشار، مؤكداً أن هذه الإجراءات تقوض الثقة بين الأطراف ويعرض الجهود الرامية إلى تهدئة العنف الحالي الذي اندلع في مقاطعة ناصر بولاية أعالي النيل للخطر.

ودعت الحركة الشعبية جميع الأطراف إلى مواصلة الجهود لضمان إنهاء العنف في ولاية أعالي النيل، وتدخل ضامني الاتفاق لتجنب عودة العنف إلى نطاق واسع.

