الخليج اليوم .. فيديو..اعترافات مجند حوثي عن مد حركة الشباب الصومالية بالأسلحة برعاية إيرانية

الرياض - كتب موسى القحطاني -

كشف مجند في بحرية جماعة الحوثي، مدى خطورة المخطط الإيراني الممتد بين اليمن والقرن الإفريقي، كونه يهدف لتوسيع تهديدات الملاحة الدولية من البحر الأحمر عبر مليشيا الحوثي إلى المحيط الهادي عبر حركة الشباب الصومالية.

جاء ذلك في اعترافات بثها الإعلام العسكري في الساحل الغربي اليمني، أدلى بها المجند الحوثي (أحمد سليمان أحمد هاملي رزيق)، بعدما وقع في قبضة أمن الحديدة، حيث تضمنت اعترافاته أنه التحق بجماعة الحوثي أواخر العام 2023م، عبر شخص من أبناء محافظة الحديدة يدعى (أحمد محمد حلص بشارة)، وأنه تلقى دورة قتالية لمدة شهر و20 يوماً، ودورة متخصصة في البحرية لمدة شهر و10 أيام، وذلك قبل أن يتم تكليفه ضمن شبكة تهريب الأسلحة بين المليشيا الحوثية وحركة الشباب الصومالية المرتبطة بتنظيم القاعدة.

وأقر المجند الحوثي في منطوق اعترافاته، بتنفيذه خمس عمليات تهريب أجهزة وأسلحة من الحوثيين إلى حركة الشباب الصومالية، أواخر العام الفائت 2024م، عبر سواحل محافظتي المهرة وشبوة، وكذا تهريبه عناصر إرهابية من الجنسيتين الصومالية واليمنية من الصومال إلى اليمن.

وتعد اعترافات المجند الحوثي، تعزيزاً للاتهامات الموجهة من لجنة العقوبات في الأمم المتحدة، لإيران، بشأن الدعم الإيراني لتنظيمات إرهابية مسلحة في الصومال عبر مليشيا الحوثي في اليمن، وكذا تأكيداً لمساعي إيران الحثيثة لتعويض خسارتها في لبنان وسوريا، وذلك من خلال تعظيم قدرات ميليشياتها في اليمن والتوغل في القرن الإفريقي.