شكرا لقرائتكم خبر عن العفو الدولية تدعو للتحقيق في هجمات إسرائيلية على قطاع الصحة اللبناني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعت منظمة العفو الدولية الأربعاء إلى التحقيق في هجمات شنها جيش الاحتلال الاسرائيلي على مرافق صحية وسيارات إسعاف ومسعفين في لبنان خلال المواجهة الأخيرة باعتبارها "جرائم حرب".

وبعد نحو عام من تبادل إطلاق النار عبر الحدود الجنوبية للبنان، خاض جيش الاحتلال مواجهة مفتوحة مع حزب الله خلفت دمارًا واسعًا وأوقعت ضحايا، قبل التوصل في 27 نوفمبر إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بوساطة أمريكية.

هجمات غير قانونية

وقالت منظمة العفو الدولية (أمنستي) في تقريرها: "يجب التحقيق في الهجمات غير القانونية المتكررة التي شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال الحرب في لبنان على المرافق الصحية وسيارات الإسعاف والعاملين في المجال الصحي باعتبارها جرائم حرب، علمًا بأنهم ومنشآتهم يحظون بالحماية بموجب القانون الدولي".

وحثت المنظمة الحكومة اللبنانية على "أن تمنح المحكمة الجنائية الدولية الولاية القضائية للتحقيق في الجرائم التي يشملها نظام روما الأساسي ومقاضاة مرتكبيها على الأراضي اللبنانية، والعمل على حماية حق الضحايا في الانتصاف، بما في ذلك مطالبة إسرائيل بالتعويض عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني".



67 هجومًا على المستشفيات

واستهدفت إسرائيل مرارًا خلال الحرب سيارات إسعاف تابعة للهيئة الصحية الإسلامية، المرتبطة بحزب الله، متهمة اياها بنقل مقاتلين وأسلحة على متنها، وهو ما نفاه الحزب.

وفي ديسمبر، أحصى وزير الصحة اللبناني في حينه فراس الأبيض 67 هجومًا على المستشفيات، 40 منها استُهدفت بشكل مباشر، ما أسفر عن مقتل 16 شخصًا، إضافة إلى 238 هجومًا على هيئات الإنقاذ، خلفت 206 قتلى.

وجرى استهداف 256 مركبة طوارئ، بينها سيارات إطفاء وإسعاف، وفقًا للوزير.

4 هجمات إسرائيلية

وقالت أمنستي إنها حققت في 4 هجمات إسرائيلية على مرافق ومركبات الرعاية الصحية في بيروت وجنوب لبنان بين 3 و9 أكتوبر، أسفرت عن مقتل 19 من العاملين في الرعاية الصحية، وإصابة 11 آخرين، وإلحاق الضرر أو تدمير العديد من سيارات الإسعاف ومنشأتين طبيتين.

وأضافت أنها "لم تعثر على أدلة على أن المنشآت أو المركبات التي تضررت أو دُمرت كانت تستخدم لأغراض عسكرية وقت وقوع الهجمات".



وأعلنت العفو الدولية أنها بعثت برسالة إلى جيش الاحتلال الإسرائيلي لإطلاعه على النتائج التي توصلت إليها في 11 نوفمبر 2024، ولكنها لم تتلق ردًا بعد.

وقالت: لم يقدم جيش الاحتلال مبررات كافية، أو أدلة محددة على وجود أهداف عسكرية في مواقع الهجمات، لتبرير هذه الهجمات المتكررة، التي أضعفت نظام الرعاية الصحية الهش وعرضت الأرواح للخطر".

4000 قتيل لبناني

وأحصت السلطات في لبنان مقتل أكثر من 4000 شخص خلال المواجهة بين حزب الله واسرائيل التي ألحقت دمارًا كبيرًا في أجزاء من جنوب لبنان وشرقه، وفي الضاحية الجنوبية لبيروت.

وتقدر السلطات كلفة إعادة الإعمار في البلاد بأكثر من 10 مليارات دولار، في تقدير أولي.