شكرا لقرائتكم خبر عن الكرملين: بوتين لا يخطط للقاءات شخصية مع رئيس سوريا الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يخطط للقاءات شخصية مع الرئيس السوري الجديد أحمد الشرع.

وقال بيسكوف ردا على سؤال من وكالة "تاس" الروسية بهذا الصدد، الثلاثاء: "لا، حتى الآن لا".

يذكر أن أحمد الشرع تولى منصب الرئاسة في سوريا منذ 29 يناير الماضي.

وجرى أول اتصال هاتفي بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس السوري الجديد في 12 فبراير الماضي، حيث تم بحث تطبيع الأوضاع في سوريا ومسائل العلاقات الثنائية بين موسكو ودمشق.