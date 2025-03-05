شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الوزراء السعودى يؤكد دعمه الكامل لقرارات القمة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مجلس الوزراء السعودي الدعم الكامل لقرارات القمة العربية غير العادية "قمة فلسطين" التي عقدت في مصر الشقيقة، والتي تهدف إلى تأكيد رفض تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، وإنهاء التداعيات الكارثية الناتجة عن الحرب.

وأوضح وزير الإعلام السعودي سلمان بن يوسف الدوسري، في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن ذلك جاء خلال جلسة المجلس، اليوم الثلاثاء في الرياض، برئاسة ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وشدد المجلس على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره ونيل حقوقه المشروعة بما في ذلك حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية.

وأدان مجلس الوزراء السعودي، قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي وقف دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، داعيًا المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته تجاه هذه الانتهاكات الخطيرة وتفعيل آليات المحاسبة الدولية وضمان الوصول المستدام للمساعدات.

ونوه المجلس بما تضمنه البيان المشترك بين المملكة ولبنان؛ بشأن أهمية التطبيق الكامل لاتفاق الطائف، والقرارات الدولية ذات الصلة، وبسط الدولة اللبنانية سيادتها، وحصر السلاح بيدها، والتأكيد على الدور الوطني للجيش اللبناني، وضرورة انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من جميع الأراضي اللبنانية.

من ناحية أخرى، أكد الأمير محمد بن سلمان اعتزاز المملكة بخدمة الحرمين وقاصديهما، وبذل كل الجهود وتسخير جميع الإمكانات لتوفير سبل الراحة لضيوف الرحمن منذ قدومهم حتى مغادرتهم إلى ديارهم سالمين غانمين.