شكرا لقرائتكم خبر عن "شباب ضد التهجير": تأييد عربي ودولي لخطة مصر لإعادة إعمار قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثمنت الحملة الشبابية المصرية الأردنية "شباب ضد التهجير"، اعتماد القمة العربية غير العادية بالعاصمة الإدارية الجديدة، الخطة التي أعدتها مصر بالتعاون مع فلسطين لإعادة إعمار قطاع غزة؛ وأصبحت بعد اعتمادها من القمة؛ خطة عربية مؤيدة بالكامل من جميع الدول العربية والمجتمعات العربية والأمة العربية، مؤكدة أن هذا التأييد والدعم العربي والدولي انتصار للشعب الفلسطيني ودعمه ومساندته من مصر والأردن قيادة وحكومة وشعبا.



وقالت الحملة، في بيان اليوم /الثلاثاء/، إن البيان الختامي للقمة العربية غير العادية، بمثابة وثيقة إنسانية وضعتها مصر ودعمها وأيدها القادة العرب خلال قمتهم بالقاهرة، مشيرة إلى أن المحاور الخمس التي أكد عليها العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني في كلمته بالجلسة الافتتاحية للقمة تعد دستورا عربيا ودوليا لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.



وأضافت الحملة، أن تأكيدات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني في كلمتهما بالقمة هو تأكيد على الثوابت المصرية والأردنية تجاه القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.



وأشارت إلى أن القمة العربية غير العادية عقدت في توقيت مهم ومفصلي بالنسبة للقضية المركزية للعالم العربي وهي القضية الفلسطينية، مشددة على أن الوقت الحالي يتطلب وحدة الصف العربي وحشد الجهود العربية والدولية لتأييد خطة مصر لإعادة إعمار غزة هو ما أكد عليه البيان الختامي للقمة مما يعد مكسب جديد للأشقاء في فلسطين.



ونوهت الحملة الشبابية المصرية الأردنية "شباب ضد التهجير"، إلى أن هذا التأييد والدعم العربي والدولي يؤكد دور مصر والأردن المحوري تجاه القضايا العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، مؤكدة أن القمة العربية غير العادية أكدت وشددت على الموقف العربي الجماعي الرافض لمقترحات وأفكار تهجير الشعب الفلسطيني تحت أي صورة وبأي مسمى.



ولفتت إلى أن ما قدمته مصر من خطة تعد في المقام الأول إنسانية وتاريخية من حيث رفضها تهجير الفلسطينيين والوقوف ضد المخططات الإسرائيلية والأمريكية، منوهة إلى أن كلمة الرئيس السيسي والعاهل الأردني بالقمة العربية غير العادية كانت بمثابة نداء للعالم بأنه يوجد شعب يستحق الحياة ويجب الوقوف بجانبه وليس تهجيره، مؤكدة أن الدور الإنساني والقيادي الذي لعبه قيادتا مصر والأردن سيسجل في التاريخ.



ودعت الحملة، المجتمع الدولي إلى الإسراع في دعم مصر والعالم العربي في تنفيذ هذه الخطة كمحاولة لإعادة الثقة مرة أخرى في ضمير المجتمع الدولي الذي غاب على مدار 15 شهرا فترة العدوان الإسرائيلي على غزة.



ودشنت الحملة الحملة الشبابية المصرية الأردنية "شباب ضد التهجير"، في إطار موقف القيادة المصرية والأردنية الرافض لمحاولات واقتراحات تهجير الفلسطينيين سواء من غزة أو الضفة الغربية إلى مصر والأردن، من مجموعة من الشباب المصري والأردني مبادرة تحت اسم "ضد التهجير" لدعم الموقف الرسمي والشعبي لمصر والأردن في ظل التصريحات الأمريكية والإسرائيلية الأخيرة بشأن اقتراحات تهجير الفلسطينيين إلى مصر والأردن.