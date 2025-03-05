شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة الليبية تعلن إطلاق سراح هانيبال القذافى من سجون لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نقلت بوابة الوسط الليبية عن وزارة العدل بالحكومة المكلفة من مجلس النواب الليبي، الثلاثاء، إعلان الوزارة عن إطلاق هانيبال القذافي، المحتجز لدى السلطات اللبنانية منذ العام 2015.

وشددت الوزارة الليبية في بيان عبر صفحتها على فيسبوك على أنها عملت على ضمان تطبيق القانون وتوفير كافة الضمانات القانونية والإنسانية للمواطن الليبي هانيبال القذافي.

لكن الوزارة لم تحدد آلية إطلاق القذافي أو الخطوات اللاحقة عقب تلك الخطوة.

وعبر الوزير الليبي خالد مسعود المدير عن سعادته بالإفراج عن هانيبال القذافي، معتبرا ذلك انتصارًا للعدالة والقانون، مشددا على أهمية دور القضاء في تحقيق العدالة، وضمان حقوق جميع المواطنين الليبيين.

وهانيبال كان لاجئًا سياسيًا في سوريا قبل استدراجه إلى لبنان من قبل مجموعة يقودها النائب العام الأسبق حسن يعقوب الذي اختفى والده الشيخ محمد يعقوب مع الصدر.

وفي أغسطس 2023، تسلّم لبنان رسالة من وزارة العدل الليبية تبدي فيها استعداداً للتفاوض من أجل التوصل إلى حل يفضي لإطلاق نجل القذافي، لكن مصدراً قضائياً لبنانياً قال حينها إن الرسالة لا تولي أهمية لكشف مصير الصدر ورفيقيه.