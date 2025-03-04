الخليج اليوم .. العاهل البحريني: نشيد بالخطة المصرية المطروحة بشأن غزة

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أشاد العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى بالخطة المصرية المطروحة بشأن غزة، داعياً في الوقت ذاته إلى دعمها، مشدداً على أن للشعب الفلسطيني الحق بتقرير مصيره، رافضاً أي محاولات لتهجير الفلسطينيين بشكل قاطع.

ورحب العاهل البحريني بالرئيس السوري، أحمد الشرع، واللبناني جوزيف عون اللذين يحضران القمة العربية الطارئة التي تحتضنها القاهرة، لأول مرة من أجل بحث الخطة المصرية حول قطاع غزة.

في هذه الأثناء، رحّبت القمة العربية في المسودة بعقد مؤتمر دولي لإعمار غزة بالقاهرة الشهر الجاري، داعية المجتمع الدولي لدعم خطة مصر بشأن القطاع، كما أفادت مسودة البيان الختامي للقمة باعتماد الخطة المصرية لمستقبل غزة.

يأتي هذا بينما أظهرت نسخة اطلعت عليها وكالة "رويترز"، اليوم الثلاثاء، من وثيقة خطة مصر لإعادة إعمار غزة أن تكلفتها ستبلغ 53 مليار دولار.

وأضافت أن الخطة المصرية المؤلفة من 112 صفحة تتضمن خرائط توضح كيفية إعادة تطوير أراضي غزة وعشرات الصور الملونة التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي لمشاريع الإسكان والحدائق والمراكز المجتمعية.