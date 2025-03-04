شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد فلسطينى برصاص الاحتلال فى الضفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال قرب حاجز حومش بين مدينتي نابلس وجنين فى الضفة الغربية.

كمااستُشهد فلسطينى اليوم الثلاثاء، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى شرق مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن آليات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت النار شرق بلدة عبسان الجديدة شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.



وفي سياق متصل، هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي عددا من المحلات التجارية، وجرفت شارعا رئيسا يربط بين بلدة الظاهرية وقرية الرماضين جنوب الخليل.