شكرا لقرائتكم خبر عن ملك الأردن يلتقي الرئيسين العراقي واللبناني على هامش قمة القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني لقاءين منفصلين مع الرئيس العراقي الدكتور عبداللطيف رشيد، والرئيس اللبناني العماد جوزيف عون، على هامش أعمال القمة العربية غير العادية التي تستضيفها مصر اليوم /الثلاثاء/.



وذكر الديوان الملكي الأردني في بيان، أن اللقاءين تناولا المستجدات الإقليمية، خاصة الجهود المبذولة للحفاظ على وقف إطلاق النار في غزة، واستئناف إيصال المساعدات الإنسانية، وإعادة إعمار غزة دون تهجير سكانها، إضافة إلى التصعيد الخطير بالضفة الغربية.



وخلال لقاء العاهل الأردني مع الرئيس العراقي، أكد عمق العلاقات التاريخية الأردنية العراقية، والحرص على توسيع آفاق التعاون في مختلف المجالات ، كما تم التأكيد على إدامة التنسيق بين البلدين تجاه القضايا ذات الاهتمام المشترك، وبما يعزز أمن المنطقة واستقرارها.



وفي لقاء الملك عبدالله الثاني مع الرئيس اللبناني، بحث الزعيمان سبل توطيد العلاقات الأخوية المتينة التي تجمع البلدين الشقيقين، وتعزيز التعاون بينهما، وكذلك دعم الأردن للبنان في الحفاظ على أمنه واستقراره.