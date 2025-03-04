شكرا لقرائتكم خبر عن بيان القمة العربية: اعتماد الخطة المصرية بالتنسيق مع فلسطين والان نبدء بالتفاصيل

القمة العربية

الدمام - شريف احمد - أفادت قناة الإخبارية، بأن بيان القمة العربية، اعتمد الخطة المقدمة من مصر بالتنسيق الكامل مع فلسطين والدول العربية.كان صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، أكد أن المملكة ترفض بشكل قاطع المساس بحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة سواء من خلال سياسات الاستيطان أو ضم الأراضي الفلسطينية أو السعي إلى تهجير الفلسطينيين من أراضيهم.جاء ذلك خلال كلمته اليوم، في القمة العربية غير العادية بمصر، المخصصة لبحث تطورات القضية الفلسطينية وسبل دعم الشعب الفلسطيني.وشدد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره على أرضه، وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.وتابع وزير الخارجية بأن المعاناة غير المسبوقة التي تعرض لها الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة تستوجب تكاتف المجتمع الدولي للعمل على عودة الحياة إلى طبيعتها في القطاع وإعادة إعماره وتمكين الشعب الفلسطيني من العيش بكرامة على أرضه، دون محاولة تغيير الواقع على الأراضي الفلسطينية.