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الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي: السلام الدائم والعادل لن يتحقق إلا بحل الدولتين

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الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي: السلام الدائم والعادل لن يتحقق إلا بحل الدولتين

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القاهرة - سامية سيد - قال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي، الثلاثاء، إن السلام الدائم والعادل في المنطقة لن يتحقق إلا بحل الدولتين، مؤكداً رفضه لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم.

وأكد البديوي خلال كلمته أمام القمة العربية غير العادية بشأن غزة في القاهرة، دعمه لجهود التحالف الدولي من أجل حل الدولتين بقيادة المملكة العربية .

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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