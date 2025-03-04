شكرا لقرائتكم خبر عن الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي: السلام الدائم والعادل لن يتحقق إلا بحل الدولتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي، الثلاثاء، إن السلام الدائم والعادل في المنطقة لن يتحقق إلا بحل الدولتين، مؤكداً رفضه لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم.

وأكد البديوي خلال كلمته أمام القمة العربية غير العادية بشأن غزة في القاهرة، دعمه لجهود التحالف الدولي من أجل حل الدولتين بقيادة المملكة العربية السعودية.