شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية السعودي يؤكد رفض المساس بحقوق الشعب الفلسطيني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان اليوم الثلاثاء، رفض المملكة القاطع للمساس بحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.

وقال في قمة القاهرة بشأن القضية الفلسطينية: "نؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة"، مضيفا "نؤكد ضرورة إيجاد ضمانات دولية لفرض استدامة الهدنة في قطاع غزة".

وأعرب وزير الخارجية السعودي عن أمله في إيجاد واقع جديد تنعم فيه المنطقة بالاستقرار والازدهار.