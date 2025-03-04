الخليج اليوم .. الكويت تحبط محاولة تهريب 75 ألف حبة مخدرة

الرياض - كتب موسى القحطاني -

بفضل التعاون الأمني بين الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في الكويت ونظيرتها بقطر، أحبطت السلطات الأمنية الكويتية محاولة تهريب شحنة ضخمة من المؤثرات العقلية من نوع "كبتاجون" تقدر بحوالي 75 ألف حبة كانت مخبأة داخل قطع غيار "دينمو"، وذلك بعد متابعة دقيقة، فيما قُبض على المتهم وهو سوري الجنسية، طبقاً لبيان الداخلية الكويتية.

ووردت معلومات سرية تفيد بوجود شبكة إجرامية تنشط في تهريب كميات كبيرة من مادة الكبتاجون من إحدى الدول الأوروبية إلى منطقة الخليج، حيث تم التأكد من أن الكويت كانت الوجهة المستهدفة، وبناءً على عمليات البحث والتحري، تبين أن الشحنة ستهرب عبر الشحن الجوي، وعلى الفور تم التنسيق مع الإدارة العامة للجمارك - إدارة البحث والتحري لرصد وضبط مستقبلها.

وأسفرت العملية عن ضبط المتهم، وهو سوري الجنسية، لحظة استلامه الشحنة، وبتفتيشها جرى العثور على الكمية المخدرة مخبأة داخل قطع الغيار بطريقة دقيقة لتمويه عمليات التفتيش وبمواجهته، أقر بأنه مكلف من قبل أحد أقاربه المقيم في دولة أوروبية لاستلام الشحنة وترويجها داخل البلاد مقابل مبلغ مالي.

وتقول وزارة الداخلية الكويتي إنها تثمن الدور الفاعل الذي قامت به السلطات الأمنية القطرية في هذه العملية، مشيدة بالتعاون الأمني الوثيق بين البلدين في مكافحة تهريب المواد المخدرة والذي يعكس الشراكة الاستراتيجية بين الأجهزة الأمنية الخليجية لحماية المجتمعات من هذه الآفة الخطيرة.