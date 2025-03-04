الخليج اليوم .. قطر: خطة مصر متكاملة ونسعى لمستقبل مشرق في غزة

الرياض - كتب موسى القحطاني -

بينما تلتئم القمة العربية الطارئة في القاهرة لبحث الخطة المصرية حول قطاع غزة، شدد وزير الدولة القطري للشؤون الخارجية، محمد الخليفي، على أن الحل في غزة يصب في مصلحة المنطقة ككل.

وقال في مقابلة مع "العربية/الحدث"، اليوم الثلاثاء، إن قضية غزة قضية فلسطينية وعربية في المقام الأول.

رسم مسار إصلاح

كما أكد أنه يجب رسم مسار إصلاح وحل دائم للقضية الفلسطينية.

كذلك أضاف: "نأمل أن يقف الفلسطينيون معاً للوصول لقرار واحد".

ومضى قائلاً إن قطر تقدر جهود مصر بمحاولة التوصل لصوت فلسطيني واحد.

كما أردف: "نحتاج لخارطة طريق واضحة للحل في المنطقة".

خطة مصر

فيما أوضح أن خطة مصر ترسم مستقبل غزة وهناك تفاصيل كثيرة.

وتابع بالقول: "لا نقبل أبداً عملية التهجير القسري للفلسطينيين".

كذلك بيّن أن عملية إعادة إعمار غزة تحتاج لوقت ولدعم دولي.

وأكد أن أزمة غزة لا تنتهي بوقف إطلاق النار، مردفاً أنه لا يجب الوقوف عند وقف النار في غزة من دون معالجة القضايا الرئيسية.

كما أضاف: "نحتاج لدفع عجلة الاستقرار والأمن في القطاع".

ملامح متكاملة

كذلك كشف أن خطة إعادة الإعمار تتضمن ترتيبات أمنية وعملية حكومة إدارية للقطاع.

وتابع أن "خطة مصر لها ملامح متكاملة ونسعى للتوصل إلى مستقبل مشرق في غزة".

في حين أردف أن هناك تواصلا مباشرا مع أميركا والدول العربية لتوحيد الرؤى تجاه غزة.

وأكد قائلاً: "بذلنا جهداً كبيراً مع مصر وأميركا للتوصل لاتفاق في غزة".