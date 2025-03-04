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الأمم المتحدة تعلن تأييد الخطة العربية لإعادة إعمار غزة

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أ ف ب - القاهرة 0 تبليغ

الأمم المتحدة تعلن تأييد الخطة العربية لإعادة إعمار غزة

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الدمام - شريف احمد - أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، تأييده القوي لخطة مصرية عرضت على القادة العرب في قمة طارئة الثلاثاء في القاهرة، هدفها إعادة إعمار غزة من دون تهجير سكان القطاع الفلسطينيين.
وقال غوتيريش: "أرحب وأؤيد بشدة مبادرة الجامعة العربية لتعبئة الدعم لإعادة إعمار غزة، والتي تم التعبير عنها بوضوح في هذه القمة. أن الأمم المتحدة مستعدة للتعاون التام في هذا المسعى". التفاصيل: This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum) https://twitter.com/alyaum/status/1896947588030484602?ref_src=twsrc%5Etfw
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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