شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تعلن تأييد الخطة العربية لإعادة إعمار غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، تأييده القوي لخطة مصرية عرضت على القادة العرب في قمة طارئة الثلاثاء في القاهرة، هدفها إعادة إعمار غزة من دون تهجير سكان القطاع الفلسطينيين.

وقال غوتيريش: "أرحب وأؤيد بشدة مبادرة الجامعة العربية لتعبئة الدعم لإعادة إعمار غزة، والتي تم التعبير عنها بوضوح في هذه القمة. أن الأمم المتحدة مستعدة للتعاون التام في هذا المسعى".