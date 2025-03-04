شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي: خطتنا لغزة تحفظ للشعب الفلسطيني حقه بإقامة الدولة والان نبدء بالتفاصيل

القمة العربية غير العادية

الدمام - شريف احمد - رحب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالرؤساء والقادة المشاركين فى القمة العربية غير العادية بشأن القضية الفلسطينية.وقال الرئيس خلال كلمته: "عملت مصر بالتعاون مع الأشقاء في فلسطين، على تشكيل لجنة إدارية من الفلسطنييين، توكل إليها إدارة قطاع غزة".وأضاف: "لجنة إدارة غزة ستعمل على تيسير شؤون القطاع تمهيدًا لعودة السلطة الفلسطينية".وأكد: "خطتنا بشأن غزة تحفظ للشعب الفلسطيني حقه بإقامة الدولة".يأتي ذلك خلال ترؤس الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، أعمال القمة العربية غير العادية، المنعقدة بطلب من دولة فلسطين، في العاصمة الإدارية الجديدة بمصر، والمخصصة لبحث تطورات القضية الفلسطينية وسبل دعم الشعب الفلسطيني الشقيق.