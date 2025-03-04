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شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي: خطتنا لغزة تحفظ للشعب الفلسطيني حقه بإقامة الدولة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - رحب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالرؤساء والقادة المشاركين فى القمة العربية غير العادية بشأن القضية الفلسطينية.
وقال الرئيس خلال كلمته: "عملت مصر بالتعاون مع الأشقاء في فلسطين، على تشكيل لجنة إدارية من الفلسطنييين، توكل إليها إدارة قطاع غزة".
وأضاف: "لجنة إدارة غزة ستعمل على تيسير شؤون القطاع تمهيدًا لعودة السلطة الفلسطينية".
وأكد: "خطتنا بشأن غزة تحفظ للشعب الفلسطيني حقه بإقامة الدولة".
وقال الرئيس خلال كلمته: "عملت مصر بالتعاون مع الأشقاء في فلسطين، على تشكيل لجنة إدارية من الفلسطنييين، توكل إليها إدارة قطاع غزة".
وأضاف: "لجنة إدارة غزة ستعمل على تيسير شؤون القطاع تمهيدًا لعودة السلطة الفلسطينية".
وأكد: "خطتنا بشأن غزة تحفظ للشعب الفلسطيني حقه بإقامة الدولة".