شكرا لقرائتكم خبر عن جوزيف عون: علمنى لبنان أن فلسطين قضية حق وأن الحق يحتاج إلى القوة والان مع تفاصيل الخبر

قال الرئيس جوزيف عون رئيس الجمهورية اللبنانية، قد أكون آخر الوافدين لمجلسكم الكريم، لكنى آتى إليكم جنديا فى خدمة شعبى ووطنى، وعلمنى لبنان أن فلسطين قضية حق وأن الحق يحتاج إلى القوة، وأن القوة فى نضالات الشعوب هى قوة الموقف والمنطق وإقناع العالم وحشد وتأييد الرأى العام.

وأضاف خلال كلمته بالقمة العربية الطارئة في القاهرة، أن القوة تكون عند الحاجة والضرورة المشروعة والفرصة والظروف اللازمة لتحقيق النصر والدفاع عن الحق، وعلمنى لبنان أن القضية الفلسطينية هى حق فلسطينى وطنى وقومى وعربى وإنسانى.

ولفت إلى أنه كلما نجحنا فى إظهار هذه الأبعاد السامية لفلسطين كلما نصرناه وانتصرنا معها، وكلما حجمناها إلى حدود قضية فئة أو جهة أو جماعة وتركناها كلما خسرناها وخسرنا معها.

وبدأ القادة العرب، أمس الاثنين، في التوافد على القاهرة، للمشاركة في القمة، بعد موجة رفض عربي ودولي لمقترحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تهجير الفلسطينيين من غزة، وتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول إمكانية إقامة دولة فلسطينية داخل السعودية، وهو ما قوبل باستهجان واسع.

ومنذ 25 يناير الماضي، يروج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمخطط تهجير فلسطينيي غزة إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن، وهو ما رفضته البلدان، وانضمت إليهما دول عربية أخرى، ومنظمات إقليمية ودولية.

بلورت مصر خطة عربية شاملة لإعادة إعمار غزة دون تهجير الفلسطينيين منها، خشية تصفية القضية الفلسطينية، وتعتزم عرضها على قمة الثلاثاء.

وخلفت الحرب الإسرائيلية على غزة بين 7 أكتوبر2023 و19 يناير 2025، إبادة جماعية بغزة، خلفت أكثر من 160 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.