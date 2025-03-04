شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 48 ألفا و405 شهداء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مصادر طبية فلسطينية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 48 ألفا و405 شهداء منذ السابع من شهر أكتوبر 2023.



وأضافت المصادر - حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 111 ألفا و835 جريحا منذ بدء العدوان، في حين لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.



وأشارت إلى أنه وصل إلى مستشفيات قطاع غزة 8 شهداء (7 شهداء انتشال، وشهيد متأثرا بجروحه)، و11 إصابة خلال الساعات الـ48 الماضية.