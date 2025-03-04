الخليج اليوم .. الرياض وبيروت تؤكدان ضرورة انسحاب الجيش الإسرائيلي من لبنان

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أكدت السعودية ولبنان أهمية تعزيز العمل العربي وتنسيق المواقف تجاه القضايا المهمة على الساحتين الإقليمية والدولية.

كما أكدت الدولتان، في بيان مشترك صدر في ختام زيارة الرئيس اللبناني جوزيف عون للسعودية، وأوردته وكالة الأنباء السعودية ( واس) الثلاثاء، أهمية التطبيق الكامل لاتفاق الطائف، وتطبيق القرارات الدولية ذات الصلة، وبسط الدولة سيادتها على كامل الأراضي اللبنانية، وحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، والتأكيد على الدور الوطني للجيش اللبناني، وأهمية دعمه، وضرورة انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من كافة الأراضي اللبنانية.

وأشار البيان إلى أن ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي محمد بن سلمان والرئيس عون عقدا جلسة مباحثات رسمية، استعرضا خلالها العلاقات الثنائية الوثيقة بين البلدين، وسبل تطويرها في المجالات كافة، وأن لبنان عضو أصيل في المنظومة العربية، وأن علاقاته العربية هي الضمانة لأمنه واستقراره.

ولفت إلى أنه تم تبادل وجهات النظر حول مجمل الأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة، واتفق الجانبان على البدء بدراسة المعوقات التي تواجه استئناف التصدير من الجمهورية اللبنانية إلى السعودية، والإجراءات اللازمة للسماح للمواطنين السعوديين بالسفر إلى الجمهورية اللبنانية.

وأكد الجانبان أهمية تطبيق ما جاء في خطاب القسم الرئاسي الذي ألقاه الرئيس عون بعد انتخابه وأعلن فيه رؤيته للبنان واستقراره، ومضامين البيان الوزاري ، واتفقا على ضرورة تعافي الاقتصاد اللبناني وتجاوزه لأزمته الحالية، والبدء في الإصلاحات المطلوبة دوليا وفق مبادئ الشفافية وتطبيق القوانين الملزمة.

ووجه الرئيس عون، في ختام الزيارة، دعوة لولي العهد السعودي لزيارة لبنان، وأعرب الأمير محمد بن سلمان عن تقديره لهذه الدعوة والترحيب بها.