شكرا لقرائتكم خبر عن فيصل الشبول: الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة تحظى بتأييد عربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وزير الإعلام الأردني الأسبق فيصل الشبول إن القمة العربية الطارئة التي تحتضنها القاهرة اليوم تمثل حدثا استثنائيا مهما في ضوء أهدافها، وعلى رأسها مواجهة التهجير، أو ما يرتبط بتوقيتها جراء تزامنها مع مرحلة حرجة فيما يتعلق باتفاق وقف إطلاق النار.

وأوضح، في تصريح خاص لليوم السابع ان القمة العربية الطارئة ستطرح خطة مصر لاعادة إعمار قطاع غزة دون تهجير ولكن إذا ما مررها القادة العرب، وهي تحظى بالدعم، اصبحت خطة عربية، مشيرا إلى الدعم الأردني الكامل للرؤية المصرية، وهو ما بدأ في لقاء العاهل الأردني مع الرئيس ترامب والذي أكد خلاله على ان هناك خطة مصرية ينبغي انتظارها وهو ما يعكس التنسيق الكبير بين البلدين

وأضاف السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط هو حل الدولتين، موضحا انه الضمان للانتصار الى الشرعية الدولية. وهو الأمر الذي يتوافق مع إرادة المجتمع الدولي منذ عقود، وهو ما بدا في العديد من المؤتمرات العالمية والمبادرات الدولية وعلى رأسها المبادرة العربية للسلام.

وشدد على أن الدولة الوحيدة في العالم التي ترفض حل الدولتين هي إسرائيل، والتي تحظى بدعم أمريكا، مشيرا إلى حرص واشنطن على استخدام حق الفيتو لتقويض العديد من قرارات الامم المتحدة التي تعلقت بوقف أطلل النار في اكثر من مناسبة خلال العدوان.

وأكد على ان الموقف العربي القائم على حل الدولتين لا يحتاج إلى تعزيزه على النطاق العالمي، فهو يمثل ارادة دولية، وانما يبقى الأمر في حاجة إلى حوار مع الولايات المتحدة، موضحا ان هناك وفد عربي سيزور واشنطن للتأكيد على الموقف، بالإضافة إلى تحقيق تلك الحالة من الحوار التي من شأنها التأكيد على حل الدولتين

واستطرد الوزير الأردني السابق أن البيئة الدولية مهيأة لتحقيق مكاسب دولية فيما يتعلق بالمقترح العربي حول غزة، فهناك فرصة كبيرة للحصول على تأييد أوروبي كبير في ظل الحالة الأوكرانية التي تمثل مقاربة مهمة بالنسبة للأوضاع في غزة