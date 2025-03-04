شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس فى مرمى السهام الدرزية والان مع تفاصيل الخبر

أصبح وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، في مرمى سهام دروز سوريا، حيث استنكر العديد من الطائفة الدرزية أوامر "كاتس"، جيش الاحتلال بالاستعداد للدفاع عن قرية جرمانا الدرزية الواقعة في ريف دمشق.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي في بيان سابق: "لن نسمح للنظام الإرهابي المتطرف في سوريا بإيذاء الدروز. إذا استهدف النظام الدروز فسوف نضربه".

وجاء في البيان الصادر من وزير الدفاع الإسرائيلي : "أمرنا الجيش الإسرائيلي بالاستعداد وإرسال تحذير صارم وواضح"، مؤكدا "تصميم إسرائيل على التحرك إذا لزم الأمر".

وأكدت سلطات الاحتلال الإسرائيلية أيضاً التزامها اتجاه الطائفة الدرزية في إسرائيل قائلا: "نحن ملتزمون تجاه إخواننا الدروز في إسرائيل ببذل كل ما في وسعنا لمنع تعرض إخوانهم الدروز في سوريا للأذى، وسوف نتخذ كل التدابير اللازمة لضمان سلامتهم".

استنكار تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي

بعيد إعلان وزير الدفاع الإسرائيلي ، يسرائيل كاتس، إعطاء تعليماته للجيش بزعم حماية الدروز في منطقة جرمانا بريف دمشق، السبت الماضي، عقب مناوشات فيها، تقاطرت دعوات الاستنكار.

فقد شدد زعيم طائفة الموحدين الدروز في سوريا الشيخ حكمت الهجري، أن مشروع الطائفة مشروع سوري وطني، لافتا إلى أن من يغرد خارج هذه الأفكار لن يناقش.

وخلال خلال استقباله وفداً من مدينة جرمانا في دارة قنوات، اليوم الثلاثاء، أكد الهجري على الموقف الموحد للطائفة.

كذلك أوضح أن الطائفة تعرف مصلحتها جيداً.

وأكد على وحدة سوريا وأراضيها أرضاً وشعباً، لافتاً إلى أن هذه أولوية.

ورأى أن كرامة السوريين فوق كل اعتبار بغض النظر عن كل التفاهمات التي تحاك أرضاً وجواً.

كما كرر أن الدروز طلّاب سلام، يطالبون بالعيش بكرامة مع وحدة الصف على المستوى الداخلي أولاً والسوري ثانياً.

إلى ذلك، أعلن أن الطائفة لا يمكن أن تطلب الانفصال يوماً رغم كل المتغيرات، وذلك لأن موقفها وطني وواحد.

جاء هذا الاجتماع بعدما هدّد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، مساء السبت، بالتدخل عسكريا في سوريا ضد قوات دمشق "إذا أقدم النظام على المساس بالدروز"، وفق زعمه.

وزعم مكتب نتنياهو يومها، أن إسرائيل ملتزمة بأمن الدروز، وسترد على أي محاولة للمساس بهم، وستتخذ كل الخطوات اللازمة للحفاظ على أمنهم، وفق زعمه.

وطالب بإخلاء جنوب سوريا من القوات العسكرية للنظام الجديد بشكل كامل. وقال: "لن نسمح لقوات هيئة تحرير الشام أو الجيش السوري الجديد بالدخول إلى المناطق الواقعة جنوب دمشق.

لكن السوريين انتفضوا غضبا حيال هذه التصريحات، وخرجت عشرات المظاهرات تنديداً. كذلك أكد المحتجون أن سوريا ليست للتقسيم، مطالبين القوات الإسرائيلية بالانسحاب من المناطق التي توغلت فيها منذ ديسمبر الماضي.

أحمد الشرع يجتمع بأعيان الطائفة الدرزية

اجتمع الرئيس السوري أحمد الشرع، الأسبوع الماضي، مع «وجهاء وأعيان الطائفة الدرزية»، وفق ما ذكرته وكالة «سانا» الرسمية للأنباء.

ويأتي اجتماع الشرع مع ممثلي الطائفة الدرزية عقب يوم واحد من حديث وزير الدفاع الإسرائيلي بأنه لن يتسامح مع أي تهديد للطائفة في جنوب سوريا.

وقالت إسرائيل، إنها لن تتسامح مع وجود «هيئة تحرير الشام» في جنوب سوريا أو أي قوات أخرى تابعة للحكام الجدد في البلاد، وطالبت بنزع السلاح من المنطقة، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.