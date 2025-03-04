شكرا لقرائتكم خبر عن فوضى ورقص وغناء.. مستوطنون يقتحمون مسجدا شرق بيت لحم والان مع تفاصيل الخبر

اقتحم مستوطنون بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلى اليوم الثلاثاء، مسجدا فى كيسان شرق بيت لحم .

وأوضح أمين سر حركة فتح في كيسان أحمد غزال - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - أن مجموعة من المستوطنين، اقتحمت ساحة مسجد كيسان وأثارت حالة من الفوضى بالرقص والغناء .

وأضاف غزال أن المسجد مهدد بالهدم، حيث تم الاعتداء عليه مرات عدة برفع أعلام دولة الاحتلال ، مشيرا إلى أن المستوطنين صعّدوا اعتداءاتهم على قرية كيسان التي تتمثل في الهجوم على رعاة الأغنام وإصابة عدد منهم .

وتركزت اعتداءات المستوطنين فبراير الماضي وفق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، في محافظات نابلس والخليل بواقع 43 اعتداءً لكل منهما، ورام الله بـ38، والقدس بـ25.