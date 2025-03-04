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استشهاد فلسطينى برصاص الاحتلال الإسرائيلى شرق دير البلح وسط قطاع غزة

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استشهاد فلسطينى برصاص الاحتلال الإسرائيلى شرق دير البلح وسط قطاع غزة

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القاهرة - سامية سيد - استُشهد فلسطينى اليوم الثلاثاء، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى شرق مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن آليات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت النار شرق بلدة عبسان الجديدة شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.
وفي سياق متصل، هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي عددا من المحلات التجارية، وجرفت شارعا رئيسا يربط بين بلدة الظاهرية وقرية الرماضين جنوب الخليل.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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