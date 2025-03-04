شكرا لقرائتكم خبر عن سلطات الاحتلال تمنع لجنة تقصى الحقائق لمنظمة العمل الدولية من الدخول لفلسطين والان مع تفاصيل الخبر

منعت سلطات الاحتلال الإسرائيلى، للمرة الثانية على التوالى، لجنة تقصى الحقائق التابعة لمنظمة العمل الدولية من الدخول إلى فلسطين، لإعداد تقريرها السنوى عن أوضاع العمال الفلسطينيين وما يتعرضون له من ممارسات إسرائيلية تنتهك حقوقهم.

واعتبرت اللجنة - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم الثلاثاء، أن منعها من الدخول إلى فلسطين يعد انتهاكا لكل القوانين والمعاهدات الدولية التي تضمن حرية العمل والتنقل، معربة عن قلقها الشديد جراء الانتهاكات المتزايدة التى يتعرض لها العمال الفلسطينيون.