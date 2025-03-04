عون يزور السعودية لأول مرة رئيسًا.. ويدعو محمد بن سلمان إلى بيروت

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من الرياض: اختتم الرئيس اللبناني جوزيف عون زيارته الرسمية إلى السعودية بلقاء مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في قصر اليمامة بالرياض، حيث أكدا في بيان مشترك أهمية تعزيز العمل العربي المشترك، وتنسيق المواقف تجاه القضايا الإقليمية والدولية. كما شددا على ضرورة التطبيق الكامل لاتفاق الطائف، وتطبيق القرارات الدولية ذات الصلة، إضافة إلى بسط سيادة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها وحصر السلاح بيد الدولة.

وذكرت وزارة الخارجية السعودية -عبر حسابها على منصة "إكس"- أن الاستقبال تخلله مراسم رسمية، تلته جلسة مباحثات موسعة تناولت العلاقات الثنائية وسبل تطويرها، وأهمية دعم استقرار لبنان من خلال تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة دوليًا.

وأشار البيان المشترك إلى أهمية دور الجيش اللبناني وضرورة دعمه، وكذلك انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من كافة الأراضي اللبنانية. كما ناقش الجانبان سبل إزالة المعوقات التي تعترض استئناف التصدير من لبنان إلى السعودية، والإجراءات اللازمة لعودة المواطنين السعوديين إلى زيارة لبنان.

وأكد البيان أن لبنان عضو أصيل في المنظومة العربية، وأن تعزيز علاقاته العربية يعد الضمانة الأساسية لأمنه واستقراره. كما شدد الطرفان على ضرورة تعافي الاقتصاد اللبناني، والبدء بالإصلاحات وفق مبادئ الشفافية وتطبيق القوانين الملزمة.

وفي ختام الزيارة، أعرب عون عن تقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال، موجهاً دعوة رسمية لولي العهد لزيارة لبنان، وهو ما رحب به الأمير محمد بن سلمان.