شكرا لقرائتكم خبر عن باكستان تدين بشدة قرار إسرائيل بوقف دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

أدانت باكستان بشدة قرار إسرائيل بوقف دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

ونقل راديو باكستان اليوم الثلاثاء، عن متحدث باسم الخارجية الباكستانية قوله "إن هذا القرار هو جزء من حملة ممنهجة تشنها إسرائيل لحرمان الملايين من الفلسطينيين من المساعدات الإنسانية التي يحتاجون إليها بشدة".. مشددا على أن ذلك يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، وقد يعرض اتفاق وقف إطلاق النار للخطر.

ودعا المتحدث باسم الخارجية المجتمع الدولي إلى ضمان وصول المساعدات الإنسانية دون قيود إلى قطاع غزة، ومحاسبة إسرائيل على قيامها بفرض عقوبات جماعية على الشعب الفلسطيني من خلال حرمان ملايين المدنيين من المساعدات الإنسانية.