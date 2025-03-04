شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة: أكثر من 30 مهاجرا عالقون على منصة نفط قبالة سواحل تونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت منظمة "سي ووتش" الخيرية الاثنين إن أكثر من 30 مهاجرا بينهم طفلان عالقون منذ ثلاثة أيام على منصة نفط قبالة سواحل تونس مشيرة إلى أنهم في حاجة ماسة إلى المساعدة.



وجاء في بيان للمنظمة نشرته في حسابها على منصة "إكس": "لا يزال أكثر من 32 شخصا عالقين على منصة في البحر الأبيض المتوسط.. رصدناهم .. الآن، وفقا لتقرير ألارم فون (وهي جماعة تقدم المساعدة للمهاجرين عبر البحر) هم بدون طعام منذ أيام، وفي حالة صحية حرجة".

وأضافت: "لقد توفي شخص حتى الآن.. يجب على السلطات الأوروبية التحرك الآن لإنقاذهم وإحضارهم إلى بر الأمان".

وذكرت المنظمة أن طائرة استطلاع تابعة لها رصدت المهاجرين على منصة النفط "ميسكار" يوم السبت، وكان هناك قارب مطاطي فارغ يطفو بالقرب منها.

وقالت "سي ووتش" في بيان سابق: "تأكدنا لاحقا من أن المهاجرين شوهدوا متجمعين تحت بطانيات على سطح المنصة محاولين الاحتماء من الرياح والأمواج".

من جانبها، قالت "ألارم فون"، في بيان نشرته على منصة "إكس": "نحو 35 شخصا عالقون على منصة الغاز في وسط البحر الأبيض المتوسط! تم تنبيهنا بشأن مجموعة فرت من ليبيا، وهي الآن عالقة على منصة الغاز ميسكار.. فقدنا الاتصال بهم منذ 24 ساعة.. تم إشعار السلطات وسفينة تجارية قريبة.. هناك حاجة ماسة لإنقاذهم إلى مكان آمن على الفور!".

وأشارت في بيان آخر إلى أنها تحدثت إلى المهاجرين الأحد وأُبلغت بوفاة أحدهم ومعاناة آخرين من المرض.

وأضافت: "لم يتناولوا الطعام منذ أيام.. لقد أخبرتنا السلطات التونسية أنهم لن ينقذوهم اليوم." وحثت "ألارم فون" السلطات الأوروبية على التحرك بسرعة لإنقاذهم.