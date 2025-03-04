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أرودغان: إسرائيل لن تجد السلام بدون إقامة دولة فلسطينية

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أرودغان: إسرائيل لن تجد السلام بدون إقامة دولة فلسطينية

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القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ، الإثنين ، إن إسرائيل لن تجد السلام الذي تسعى إليه ، بدون إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة حسب حدود ما قبل 5 يونيو عام 1967.


ونقلت صحيفة (حريات) التركية عن أردوغان قوله ، في كلمة أمام السفراء الأجانب المعتمدين في العاصمة أنقرة ، إن وزراء الحكومة الإسرائيلية يلعبون بالنار بالاستفزازات التي تستهدف المسجد الأقصى.


وأكد أردوغان على الضرورة المطلقة لوجود دولة إسلامية تتمتع بحق النقض في مجلس الأمن الدولي.


وعلى جانب آخر ، قال أردوغان أن تركيا تعتبر عملية عضويتها في الاتحاد الأوروبي "أولوية استراتيجية"، لأنها "جزء لا يتجزأ من أوروبا".


وأضاف ، خلال حفل إفطار بمناسبة شهر رمضان المبارك ، : "أصبح من المستحيل بشكل متزايد أن تستمر أوروبا كفاعل عالمي بدون أن تأخذ تركيا مكانها الصحيح".

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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