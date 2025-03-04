شكرا لقرائتكم خبر عن وزير دفاع بريطانيا: نعمل مع واشنطن لضمان استمرار وقف إطلاق النار بغزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الدفاع البريطاني بعد اتصال مع نظيره الأمريكي، "نعمل معا من أجل ضمان استمرار وقف إطلاق النار بغزة."

وقالت وسائل إعلام فلسطينية، الاثنين، إن القوات الإسرائيلية، قتلت شخصين وسط مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن "قوات الاحتلال أطلقت النار صوب عدة مناطق شمال وجنوب القطاع، في وقت ما زالت تتنصل فيه إسرائيل من بدء تنفيذ المرحلة الثانية لاتفاق وقف إطلاق النار، بعد انتهاء سريان المرحلة الأولى مع بداية هذا الأسبوع".