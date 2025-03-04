الخليج اليوم .. ولي العهد السعودي يبحث مع الرئيس اللبناني مستجدات الأوضاع في لبنان والمنطقة (فيديوهات + صور)

الرياض - كتب موسى القحطاني -

استقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في الديوان الملكي بقصر اليمامة في الرياض، مساء الاثنين، الرئيس اللبناني جوزيف عون، حيث أجريت للأخير مراسم الاستقبال الرسمية.

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يستقبل الرئيس اللبناني جوزيف عون في قصر اليمامة بالرياض. / وكالة الأنباء السعودية "واس"

وعقد ولي العهد والرئيس اللبناني جلسة مباحثات رسمية، حيث رحب الأمير محمد بن سلمان بجوزيف عون في المملكة، متمنيا له ومرافقيه طيب الإقامة، فيما عبر عون عن شكره وتقديره لما لقيه والوفد المرافق من كرم الضيافة وحُسن الاستقبال.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية أنه جرى خلال الاستقبال بحث مستجدات الأوضاع في لبنان والمنطقة والجهود المبذولة تجاهها، إلى جانب استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين المملكة ولبنان، وسُبل دعمها وتعزيزها.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان أن عون عقد عند العاشرة والنصف من مساء الاثنين، محادثات رسمية مع بن سلمان، بحضور أعضاء الوفدين اللبناني والسعودي.

وحسب الوكالة اللبنانية، تصب هذه المحادثات في إطار تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، والتمهيد لتوقيع عدد من الاتفاقيات في مجالات مختلفة في خلال زيارة لاحقة سيقوم بها الرئيس عون قريبا إلى المملكة.

وبعدها، عقد الرئيس اللبناني وولي العهد السعودي خلوة بعد انتهاء محادثات الجلسة الموسعة، استمرت 45 دقيقة تم خلالها استكمال البحث في المواضيع التي تهم البلدين والشعبين الشقيقين، ثم أقام الأمير محمد بن سلمان مأدبة عشاء على شرف جوزيف عون والوفد اللبناني المرافق، وفق ما ذكرت الوكالة الوطنية.

وحضر الاستقبال عن الجانب السعودي: الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، والأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز، نائب أمير منطقة الرياض، والأمير عبد العزيز بن تركي بن فيصل بن عبد العزيز، وزير الرياضة، والأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز، وزير الداخلية، والأمير عبد الله بن بندر بن عبد العزيز، وزير الحرس الوطني، والأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز، وزير الدفاع، والأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، وزير الخارجية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني مساعد بن محمد العيبان، ووزير التجارة ماجد بن عبد الله القصبي الوزير المرافق، والأمير يزيد بن محمد بن فرحان، مستشار وزير الخارجية، وسفير السعودية لدى لبنان وليد بخاري.

وعن الجانب اللبناني حضر: وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي، وسفير لبنان لدى السعودية فوزي كبارة، والعميد أندريه رحال، والمستشار السياسي جان عزيز، والمستشارة الإعلامية والناطقة باسم رئاسة الجمهورية نجاة شرف الدين، ومدير مكتب الإعلام رفيق شلالا.

المصدر: "واس" + "الوكالة الوطنية للإعلام"