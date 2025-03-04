شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال تقتحم مدينة نابلس من حاجز المربعة العسكرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت وسائل إعلام، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مدينة نابلس (شمال) من حاجز المربعة العسكري.

وفي وقت سابق أكدت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، أن طواقمها في نابلس نقلت إلى المستشفى إصابتين لطفلين من بلدة أودلا جنوب المدينة، أحدهما يبلغ من العمر 13 عاما أصيب برصاص حي في الصدر، والآخر يبلغ من العمر 15 عاما أصيب برصاص حي في اليد.

وجنوب مدينة نابلس أيضا، قالت جمعية الهلال الأحمر إن طواقمها نقلت إلى المستشفى إصابتين، إحداهما بالرصاص الحي في القدمين لشاب (33 عاما)، والإصابة الثانية بالرصاص الحي لفتى (17 عاما) بالرصاص الحي في الفخذ والحوض خلال مواجهات في بلدة بيتا قرب نابلس.