شكرا لقرائتكم خبر عن نتنياهو يتوعد حماس: إذا لم تعد الرهائن فسيكون الثمن لا يمكن "تخيله" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم /الاثنين/، حركة حماس بثمن أعلى من أي شيء للحركة "تخيله" إذا لم تفرج عن الرهائن .



وزعم نتنياهو أن حركة "حماس" هي من ترسخت في موقفها السلبي بعد أن قبلت إسرائيل إطار عمل المبعوث الأمريكي ويتكوف، وذلك في كلمة له بالكنيست خلال جلسة كان ملزمًا بحضورها للرد على تساؤلات المعارضة بشأن رفضه حتى الآن تشكيل لجنة تحقيق رسمية مستقلة، رغم مرور 17 شهرًا على هجوم حركة حماس.



ونقلت صحيفة (يديعوت آحرونوت) عن نتنياهو قوله إن "لدى إسرائيل خيار استئناف القتال إذا استنتجت أن المفاوضات غير مجدية".



وشدد نتنياهو على أن إسرائيل تستعد للمراحل المقبلة من الحرب ذات الجبهات السبع، مضيفا "أن العمليات العسكرية لن تتوقف حتى تحقيق أهدافها بالكامل".



وتابع: "لن نتوقف حتى نحقق جميع أهداف النصر وهى إعادة جميع الرهائن، والقضاء على قوة حماس، وضمان ألا تشكل غزة تهديدًا آخر لإسرائيل".



وكرر نتنياهو، خلال كلمته بالكنيست، رفضه القاطع لتشكيل لجنة تحقيق رسمية مستقلة بشأن أحداث السابع من أكتوبر 2023، مشددًا على أن حكومته لن تقبل بلجنة مُنحازة سياسيًا .

وواجه نتنياهو مقاطعات متكررة من أعضاء المعارضة خلال خطابه، وأدار أفراد من عائلات الأسرى والقتلى ظهورهم لنتنياهو أثناء كلمته داخل قاعة الكنيست، احتجاجا على موقفه من تشكيل لجنة تحقيق رسمية.