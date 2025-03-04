شكرا لقرائتكم خبر عن حركة فتح: نعول على مخرجات القمة العربية لدعم فلسطين ووقف جرائم الاحتلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المتحدث باسم حركة فتح، ماهر نمور، أن فلسطين تعلّق آمالًا كبيرة على القمة العربية الطارئة التي تستضيفها مصر لبحث الأوضاع في قطاع غزة والضفة الغربية، في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الشعب الفلسطيني نتيجة استمرار العدوان والحرب الوحشية التي يتعرض لها.



وقال نمور، خلال مداخلة مع قناة القاهرة الإخبارية، إن القمة تمثل فرصة مهمة للخروج بخطط واضحة لإعادة إعمار قطاع غزة، إضافة إلى الضغط على الاحتلال الإسرائيلي للانسحاب من كافة الأراضي المحتلة في القطاع.



وأعرب عن أمله في تمكين الحكومة الفلسطينية من تنفيذ مشاريع إعادة الإعمار، وإدخال المساعدات الإنسانية والغذائية والطبية، إلى جانب تعزيز الدعم العربي للقضية الفلسطينية عبر موقف موحد يستند إلى شعار "التعمير بلا تهجير"، وهو ما يُفشل مخططات الاحتلال الهادفة إلى إفراغ قطاع غزة من سكانه.



وأشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي، بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، يسعى إلى العودة إلى الحرب عبر عرقلة إدخال المساعدات الغذائية إلى غزة، في انتهاك واضح لاتفاق وقف إطلاق النار، مستخدمًا ذلك كأداة للابتزاز والضغط على سكان القطاع لتحقيق مكاسب سياسية.



ولفت إلى أن الوضع في الضفة الغربية لا يقل صعوبة، حيث يواصل الاحتلال ارتكاب الجرائم بحق الشعب الفلسطيني في محافظات شمال الضفة، من خلال الاقتحامات المتواصلة والحصار، بالإضافة إلى هدم وحرق المنازل وإجلاء نحو 50 ألف لاجئ فلسطيني من منازلهم.



وختم نمور حديثه، بالدعوة إلى تدخل دولي لوقف سياسات الاحتلال الإجرامية، مشددًا على ضرورة إجبار نتنياهو على التراجع عن سياسة التجويع والممارسات الوحشية التي يتبعها منذ بدء الحرب.