الخليج اليوم .. إعلامي كويتي شهير يرد على أنباء استفادته ماديا من صدام حسين وشاه إيران (فيديو)

الرياض - كتب موسى القحطاني -

رد الإعلامي الكويتي أحمد الجار الله، مالك ورئيس تحرير صحيفة "السياسة والعرب تايمز"، على ما تردد بشأن استفادته ماديا من رؤساء الدول.

ففي مقابلة له ببرنامج "قلب مفتوح"، أوضح أحمد الجار الله قائلا:"الحمد لله.. ليس عندي فساد أو رشوة"، مضيفا: "عندما حدث انقلاب على صدام حسين (الرئيس العراقي الراحل) قالوا قبض من صدام حسين، وعندما حدث انقلاب على شاه إيران (محمد رضا بهلوي) قالوا شائعات إن أحمد الجار الله قبض من شاه إيران".

وتابع "الجار الله" متوجها لمطلقي الإشاعات: "عندكم الدواويين.. ورّونا"، مردفا: "اللي أخذته من شاه إيران وسام صغير وسجادة".

وأشار الإعلامي الكويتي إلى أنه لم يستفد ماديا من علاقته بالرؤساء، مستطردا: " الرؤساء كانوا يقدمون ساعة مثلا أو بشت وهذه معلنة ويعطونها لكل الوفود".

وبين أحمد الجار الله أنه قام بشراء أول طائرة نقداً والثانية على أقساط.