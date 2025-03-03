شكرا لقرائتكم خبر عن مفوض أممي يعبر عن قلقه من ممارسات الاحتلال الإسرائيلي بالضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبّر المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك، اليوم الإثنين، عن قلقه العميق من ممارسات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة.



وقال تورك - في خطاب أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - إنه قلق من استخدام الأسلحة والأساليب العسكرية ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك الدبابات والضربات الجوية، ومن تدمير وإخلاء مخيمات لاجئين.



وأشار تورك إلى توسيع المستعمرات غير القانونية والقيود الصارمة التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي على التنقل، ونزوح عشرات الآلاف.