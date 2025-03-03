شكرا لقرائتكم خبر عن للمعتمرين القادمين إلى السعودية في رمضان.. إرشادات "الحج" لرحلة ميسرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت تنتوى أداء مناسك العمرة خلال شهر رمضان المبارك؛ فعليك اتباع الإرشادات التى أصدرتها وزارة الحج والعمرة، اليوم؛ لرحلة ميسرة بدون عقبات.

فقد شددت الوزارة على ضرورة التزام المعتمرين القادمين إلى المملكة العربية السعودية عبر الطائرات بمواصفات الأمتعة لضمان رحلة أكثر يسراً وسهولة، مشددةً على ضرورة التقيد بالتعليمات المتعلقة بحقائب السفر داخل الطائرة.

وأوضحت الوزارة أن من الأمتعة غير المسموح بها: الأمتعة الدائرية وغير المنتظمة، الحقائب الطويلة، المربوطة بالحبال، الأوزان الزائدة على المسموح، وحاملات الأمتعة القماشية، داعيةً المعتمرين إلى التواصل مع الناقل الجوي قبل السفر لمعرفة مواصفات واشتراطات الأمتعة لتفادي أيّ عقبات أثناء الرحلة.

يأتي هذا التوجيه ضمن جهود الوزارة لضمان تجربة سلسة للمعتمرين، وتجنب العقبات التى قد تواجههم في المطارات أثناء القدوم إلى المملكة لأداء مناسك العمرة.

ومن جهة ثانية ، دعت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ضيوف الرحمن إلى الالتزام بإرشادات السلامة المتوفرة في النقاط التوعوية والخدمات الذاتية عبر الشاشات التفاعلية التي يديرها فريق متخصص، بالإضافة للعناصر البشرية من جميع الجهات الحكومية المعنية للحفاظ على صحة وسلامة ضيوف الرحمن.

كذلك الالتزام بالسلوكيات التي تساعد في الحفاظ على الراحة والتنظيم داخل البيت العتيق تزامنًا مع قرب حلول شهر رمضان المبارك لهذا العام للإسهام في بيئة منظمة وعبادة مريحة في المسجد الحرام.

ومن جانبه قال مساعد الرئيس العام للشؤون الدينية بالمدينة المنورة الدكتور محمد الخضير، إن هناك إقبالا كبيرا على الحرمين الشريفين والمدينة المنورة خاصة مع بداية حلول شهر رمضان المعظم، وذلك في إطار خطة المملكة لاستيعاب 30 مليون معتمر وفق رؤية 2030.

وأضاف أن رئاسة شؤون المسجد النبوي تحرص على تقديم كل الخدمات المتميزة وتسخير طاقاتها البشرية، والأجهزة الحديثة لخدمة المصلين وقاصدي المسجد النبوي منذ وصولهم حتى مغادرتهم، لينعم الزائر والمصلي بالراحة والطمأنينة في أجواء إيمانية وروحانية مفعمة بالأمن والإيمان.