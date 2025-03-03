شكرا لقرائتكم خبر عن قطع الكهرباء والماء.. وزير إسرائيلى يكشف خطة إجبار سكان غزة على التهجير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استفزاز جديد، قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إن الاحتلال بصدد تنفيذ خطة جديدة من شأنها تشجيع سكان غزة على الرحيل من أراضيهم، وهو ما يمثل اعترافا صريحا من قبل سلطات الاحتلال بمواصلة الانتهاكات.

وأضاف سموتريتش "الخطوة التالية ستكون قطع الكهرباء والماء وفتح أبواب الجحيم على غزة في هجوم قوي وقاتل وسريع سيؤدي إلى احتلال الأرض وتحريك خطة ترامب لتشجيع هجرة سكان غزة."