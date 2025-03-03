الخليج اليوم .. السعودية.. رئيس أمن الدولة يكشف النقاب عن توجيه دعوة من ولي العهد للمعارضين في الخارج (فيديو)

الرياض - كتب موسى القحطاني -

كشف رئيس أمن الدولة في السعودية عبد العزيز الهويريني، عن توجيه من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان تجاه المعارضين في الخارج، مؤكدا أن الدعوة لهم مفتوحة للعودة إلى المملكة.

وفي لقاء له ببرنامج حكاية وعد على قناة "إم بي سي"، أوضح عبد العزيز الهويريني قائلا: "يكاد يكون مجموع الموقوفين عندنا من السعوديين نسبته 20% من السعوديين، وقد أوقفوا لدينا برغبة أهاليهم أو بطريقة مرتبة مع أهاليهم، لأن الأهالي بدأوا يشعرون أن الدولة تعالج وليست تعاقب، وفي كل الحالات إذا الإنسان ما أقدم على عمل معين وكان مجرد أفكار لديه فإن الدولة تعالج".

وأضاف الهويريني: "أما من في الخارج فالدعوة لهم مفتوحة، وأنقل على لسان الأمير محمد بن سلمان، أن هؤلاء يستطيعون العودة إلى بلادهم إذا لم تكن لديهم مشاكل خاصة مثل الاعتداء على أحد أو ارتكاب جريمة قتل"، لافتا إلى أنه "إذا كان الأمر لدى الذين في الخارج مجرد معارضة وتم استغلاله من قبل المغرضين، وكانوا ممن يدفع لهم أموال في بعض المراحل، يمكن أن يأتي إلى المملكة ولن يناله أي عقاب، وسفارات المملكة لديها خبر إذا توجهوا لها، ولدينا رقم خاص معلن وهو 990.. ونحن لا نشهر بهؤلاء".