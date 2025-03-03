شكرا لقرائتكم خبر عن الأونروا: الاحتلال يحرم 5 آلاف طفل من التعليم فى مدارس الوكالة بالضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت إيناس حمدان، مدير مكتب الإعلام بوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، أن الضفة الغربية تشهد أوضاع صعبة للغاية بسبب استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية حتى الآن على مدار أسابيع.

وكشفت مدير مكتب الإعلام بوكالة الأونروا، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن حوالي 40 ألف شخص أُجبروا على النزوح من منازلهم، خاصة في مخيمات شمال الضفة، بجانب حدوث دمار كبير في البنى التحتية وفرض قيود على الحركة بين المدن.

وأشارت إيناس حمدان، إلى أن الاحتلال حرم أكثر من 5 آلاف طفل يذهبون عادةً إلى مدارس الأونروا من التعليم، بعضهم لأكثر من 10 أسابيع الآن منذ بداية العملية العسكرية الإسرائيلية.

وأوضحت مدير مكتب الإعلام بوكالة الأونروا، أن طواقم الوكالة الأممية تتابع أوضاع النازحين عن كثب في كافة مدن الضفة الغربية وتواصل تقديم الغذاء والرعاية الصحية والأساسيات التي يحتاجون إليها بشدة.