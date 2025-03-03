شكرا لقرائتكم خبر عن الأونروا: استخدام المساعدات كسلاح فى المفاوضات مخالف للقانون الدولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينين أونروا أن استخدام المساعدات الإنسانية كسلاح فى المفاوضات مخالف للقانون الدولى الإنسانى .

وقال الناطق الإعلامي باسم الأونروا،عدنان أبو حسنة، في تعليق له على قرار إسرائيل إيقاف ادخال المساعدات الاغاثية الى قطاع غزة، "ان استخدام المساعدات الاغاثية كسلاح في المفاوضات الجارية،هو مخالف تماما للقانون الدولي الإنساني ومواثيق الأمم المتحدة".

