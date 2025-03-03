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الخليج اليوم .. السعودية.. مكة تسجل إحدى أسرع مبادرات العفو في جريمة قتل

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الخليج اليوم .. السعودية.. مكة تسجل إحدى أسرع مبادرات العفو في جريمة قتل

الرياض - كتب موسى القحطاني - .. مكة تسجل إحدى أسرع مبادرات العفو في جريمة قتل الاثنين ، ٠٣ مارس ٢٠٢٥

شتائم وإهانات في معركة كلامية حادة باجتماع أمني إسرائيلي في مكتب نتنياهو بسبب ملف الأسرى وقتال حماس الاثنين ، ٠٣ مارس ٢٠٢٥

غوارديولا يتحدث عن عودة رودري في هذا الموعد الاثنين ، ٠٣ مارس ٢٠٢٥

حماس تعلق على "عملية محطة الحافلات المركزية" في حيفا الاثنين ، ٠٣ مارس ٢٠٢٥

القبض على "أبو جعفر مخابرات".. مسؤول حاجز المليون في سوريا الاثنين ، ٠٣ مارس ٢٠٢٥

ماهر الأسد.. وثائق تكشف خبايا إمبراطورية "الرجل الخفي" الاثنين ، ٠٣ مارس ٢٠٢٥

الرئيس اللبناني يغادر إلى السعودية في أول زيارة خارجية الاثنين ، ٠٣ مارس ٢٠٢٥

إذا انهار اتفاق غزة.. إسرائيل تهدد بتهجير سكان الشمال للجنوب الاثنين ، ٠٣ مارس ٢٠٢٥

جريمة تهز تونس...اختطاف وذبح طفلة في أول أيام رمضان الاثنين ، ٠٣ مارس ٢٠٢٥

المهاجم درزي إسرائيلي.. مقتل شخص وجرح آخرين بعملية طعن في حيفا الاثنين ، ٠٣ مارس ٢٠٢٥

وزارة التعليم السعودية تفتح التقديم على أكثر من 10 آلاف وظيفة تعليمية الأحد ، ٠٢ مارس ٢٠٢٥

حاملة طائرات أمريكية تصل ميناء في كوريا الجنوبية الأحد ، ٠٢ مارس ٢٠٢٥

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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