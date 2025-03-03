شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس تجمع مرضى الفشل الكلوى بغزة: وفاة عدد من الحالات نتيجة قلة جلسات الغسيل والان مع تفاصيل الخبر

كشف وائل سكيك، رئيس ملتقى تجمع مرضى الفشل الكلوى في غزة، وفاة عدد من حالات الإصابات بالفشل الكلوي خلال الأيام الماضية نتيجة نقص المستلزمات الطبية داخل المستشفيات بالقطاع.

وقال رئيس ملتقى تجمع مرضى الفشل الكلوى في غزة، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن هناك العديد من حالات الوفاة لمصابي الفشل الكلوى في قسم الكلية الصناعية بمستشفى الشفاء الطبي خلال الأسابيع الماضية منذ بداية وقف إطلاق النار في القطاع.

وأشار وائل سكيك، إلى أن سبب ارتفاع حالات الوفاة هو عدم إجراء المريض جولات الغسيل الثلاثة في الأسبوع وكذلك قلة ساعات الغسيل في كل جولة، مما أثر على صحة كل المرضى وأدى لوفاة البعض.

وأوضح رئيس ملتقى تجمع مرضى الفشل الكلوى في غزة، ضرورة دعم أقسام الكلى الصناعية في مستشفيات غزة من أجل إنقاذ حياة المرضى داخل القطاع.