شكرا لقرائتكم خبر عن "التعاون الإسلامى" تدين قرار الاحتلال الإسرائيلى وقف إدخال المساعدات إلى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدانت منظمة التعاون الإسلامى بشدة، فى بيان لها، اليوم الاثنين، قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلى بوقف إدخال المساعدات الإنسانية وإغلاق كافة المعابر المؤدية إلى قطاع غزة.. مشددة على أن هذه الإجراءات غير القانونية تمثل انتهاكًا للقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة، وكذلك قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

واعتبرت المنظمة ، التي تتخذ من جدة مقرا لها ، أن الحصار الإسرائيلي غير القانوني على قطاع غزة يشكل عقابًا جماعيًا وجريمة ضد الإنسانية يستوجب المساءلة والمحاسبة بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

وطالبت منظمة التعاون الإسلامي ، المجتمع الدولي وخصوصًا مجلس الأمن الدولي باتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع حد لجرائم الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكاته المتواصلة في الأراضي الفلسطينية المحتلة وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل كافٍ ودائم ودون عوائق إلى جميع أنحاء قطاع غزة.