الخليج اليوم .. الرئيس اللبناني يغادر إلى السعودية في أول زيارة خارجية

الرياض - كتب موسى القحطاني -

يغادر الرئيس اللبناني جوزيف عون بيروت متجهاً إلى العاصمة السعودية الرياض، وذلك في إطار أول زيارة خارجية له تلبيةً لدعوة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي.

وقال الرئيس اللبناني المنتخب جوزيف عون، في وقت سابق إن السعودية ستكون وجهته الخارجية الأولى، إثر تلقيه دعوة لزيارتها في اتصال هاتفي مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وفق ما أعلنت الرئاسة اللبنانية.

وقالت الرئاسة في بيان، إن عون تلقى اتصال تهنئة من ولي العهد السعودي، الذي وجه له دعوة لزيارة بلاده، ونقلت عن عون شكره على الدعوة مؤكداً أن السعودية "ستكون أول مقصد له في زياراته الخارجية، إيماناً بدور المملكة العربية السعودية التاريخي في مساندة لبنان والتعاضد معه، وتأكيداً على عمق لبنان العربي كأساس لعلاقات لبنان مع محيطه الإقليمي".