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الخليج اليوم .. الرئيس اللبناني يغادر إلى السعودية في أول زيارة خارجية

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الخليج اليوم .. الرئيس اللبناني يغادر إلى السعودية في أول زيارة خارجية

الرياض - كتب موسى القحطاني -  

يغادر الرئيس اللبناني جوزيف عون بيروت متجهاً إلى العاصمة الرياض، وذلك في إطار أول زيارة خارجية له تلبيةً لدعوة الأمير ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي.

 

وقال الرئيس اللبناني المنتخب جوزيف عون، في وقت سابق إن السعودية ستكون وجهته الخارجية الأولى، إثر تلقيه دعوة لزيارتها في اتصال هاتفي مع الأمير محمد بن سلمان، وفق ما أعلنت الرئاسة اللبنانية.

 

وقالت الرئاسة في بيان، إن عون تلقى اتصال تهنئة من ولي العهد السعودي، الذي وجه له دعوة لزيارة بلاده، ونقلت عن عون شكره على الدعوة مؤكداً أن السعودية "ستكون أول مقصد له في زياراته الخارجية، إيماناً بدور المملكة العربية السعودية التاريخي في مساندة لبنان والتعاضد معه، وتأكيداً على عمق لبنان العربي كأساس لعلاقات لبنان مع محيطه الإقليمي".

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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