شكرا لقرائتكم خبر عن مصر.. 20 مصابًا جراء حادث تصادم مروع بطريق الضبعة الصحراوي والان نبدء بالتفاصيل

الداخلية المصرية

الدمام - شريف احمد - شهد طريق محور الضبعة الصحراوي في مصر حادثًا صباح اليوم، جراء اصطدام سيارة نقل بأخرى ميكروباص، نتج عنه إصابة 20 شخصًا.وجرى نقل المصابين إلى "مستشفى جراحات اليوم الواحد" لتقديم الخدمات الطبية اللازمة لهم، وفقًا لتقارير صحفية محلية.وأكدت الأجهزة الأمنية أنها تلقت بلاغًا، بوقوع حادث السير بالكيلو 275 بطريق الضبعة "اتجاه الضبعة" بنطاق محافظة الجيزة مع وجود مصابين، وجرى الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لموقع الحادث.سبق ولقي 8 أشخاص مصرعهم وأصيب 6 آخرين في حادث تصادم بين سيارة نقل وميكروباص أعلى كوبري أبو الخير بطريق الإسكندرية – القاهرة الصحراوي بمصر.

وجرى نقل جثث المتوفين إلى مشرحة الإسعاف، فيما نُقل 5 مصابين إلى المستشفى الأميري الجامعي، ومصاب واحد لمستشفى خاص.