شكرا لقرائتكم خبر عن عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى والان مع تفاصيل الخبر

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الاثنين، باحات المسجد الأقصى، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن 158 مستوطنا اقتحموا باحات المسجد الأقصى، وتجولوا في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية، بحماية من عناصر شرطة الاحتلال ومخابراته، فيما شددت قوات الاحتلال إجراءاتها بحق المصلين والأهالى عند بوابات المسجد الأقصى وفي محيط البلدة القديمة.