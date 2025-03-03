شكرا لقرائتكم خبر عن القضاء التونسى يفتح تحقيقا فى خطف طفلة وذبحها فى أول أيام رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فتح القضاء التونسي تحقيقا في وفاة طفلة تبلغ من العمر 6 سنوات، بإحدى ضواحي العاصمة تونس بعد العثور على جثتها تحمل آثار اعتداء بواسطة آلة حادة، بعد يوم من اختطافها، في جريمة صدمت الرأي العام في تونس.

وفي التفاصيل، فقدت الطفلة منذ مساء السبت بعد وجبة إفطار أول أيام شهر رمضان، عندما كانت تلعب أمام منزل عائلتها بمنطقة العمران الأعلى، في ظروف وملابسات مجهولة، ليتم إعلام الجهات الأمنية عن ضياعها ويبدأ أهلها بالبحث عنها، قبل أن يتم العثور عليها في اليوم التالي مقتولة ذبحا فوق سطح أحد المنازل.

وبحسب المعطيات الأولية وشهادات أدلى بها سكان محليون، رافقت الطفلة مختلا عقليا من سكان الحيّ، تعوّدت اللعب معه، ولاحقا تم العثور على جثتها فوق سطح منزله، كما تم توقيف أحد جيران العائلة للتحقيق معه.

وصُدم التونسيون من بشاعة الجريمة، حيث تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صور الطفلة الضحية بشكل واسع، معبرين عن تعاطفهم مع عائلتها، ومطالبين بإنزال أشدّ العقوبات على الجاني، حتى وإن كان يعاني من إعاقة ذهنية.