شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد بدء التسجيل فى الاعتكاف بالحرمين الشريفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ التسجيل فى الاعتكاف بالمسجد الحرام والمسجد النبوى صباح الأربعاء المقبل، وينتهي عند اكتمال العدد، ويبدأ الاعتكاف من 20 إلى 30 رمضان، وفق ما أعلنت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، عبر الموقع الإلكتروني للهيئة.

وأكدت الهيئة أنها ستقوم بتوفير بيئة تعبدية مناسبة للمعتكفين داخل الحرمين الشريفين، تضمن لهم أجواء روحانية تساعدهم على التفرغ للعبادة والتقرب إلى الله خلال العشر الأواخر من الشهر الكريم.

وتواصل الهيئة جهودها في تطوير الخدمات المقدمة داخل الحرمين الشريفين، من خلال استحداث حلول نوعية تسهم في تحسين تجربة الزوار والمعتكفين، وفق أعلى معايير الجودة والتنظيم.

ومن جهة ثانية، دعت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ضيوف الرحمن إلى الالتزام بإرشادات السلامة المتوفرة في النقاط التوعوية والخدمات الذاتية عبر الشاشات التفاعلية التي يديرها فريق متخصص، بالإضافة للعناصر البشرية من جميع الجهات الحكومية المعنية للحفاظ على صحة وسلامة ضيوف الرحمن.

كذلك الالتزام بالسلوكيات التي تساعد في الحفاظ على الراحة والتنظيم داخل البيت العتيق تزامنًا مع قرب حلول شهر رمضان المبارك لهذا العام للإسهام في بيئة منظمة وعبادة مريحة في المسجد الحرام.