شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تتخلص من نوى التمر داخل الحرمين؟.."وزارة الحج" توضح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوضحت وزارة الحج والعمرة السعودية ؛ أن رمي نوى التمر على الأرض داخل الحرمين يؤدي إلى صعوبة تنظيفه، فضلاً عن كونه قد يتسبب في تعثر المصلين والزائرين ، داعية الجميع إلى وضعه في سلال النفايات بدلاً من إسقاطه على الأرض.

وشددت وزارة الحج والعمرة على أهمية التعاون للحفاظ على نظافة الحرمين الشريفين، و على ضرورة التخلص من نوى التمر بطريقة حضارية تضمن بقاء الساحات نظيفة وتحافظ على راحة المصلين والمعتمرين.

ومن جهة أخرى، توفر الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي خلال شهر رمضان المبارك نحو 5.6 مليون وجبة إفطار لرواد المسجد الحرام.

وشملت استعدادات الهيئة لشهر رمضان 120.3 ألف وحدة إنارة، و33 ألف سجادة للصلاة، و20 ألف حافظة لمياه زمزم، إلى جانب أكثر من 11 ألف موظف، و10 آلاف عربة يدوية، و8 آلاف سماعة.

كما تسهل تنقل ضيوف الرحمن داخل المسجد النبوي عبر 519 سُلّماً كهربائياً، و400 عربة كهربائية (قولف)، إلى جانب توفير 236 مصلى، و196 باباً، و194 مصعداً، و9.5 ألف دورة مياه.

وتتضمن جهود الهيئة المتكاملة للعناية بضيوف الرحمن خلال الموسم الرمضاني، توفير 5 مواقع لعربات التحلل من النسك، ومركزين لحفظ الأمتعة، و6 مواقع لتسلُّم الأمتعة عند الأبواب الرئيسة، ومركزين لضيافة الأطفال.